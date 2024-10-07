Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο θρυλικός Ολλανδός μέσος Γιόχαν Νέσκενς, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB).



O εκλιπών ήταν μέρος της μεγάλης ομάδας του Άγιαξ που κατέκτησε την Ευρώπη, με τρία συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα, μεταξύ 1971 και 1973, με αρχηγό τον Γιόχαν Κρόιφ. Ο τελευταίος ήταν πολύ καλός του φίλος και μαζί σχημάτισαν ένα από τα κορυφαία «ζευγάρια» στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τόσο στον «Αίαντα» όσο και στην Μπαρτσελόνα.



Ο Νέσκενς έφτασε στη Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 1974, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας, στον τελικό του οποίου είχε σκοράρει το γκολ των «πορτοκαλί» από το σημείο του πέναλτι, και έπαιξε στην Καταλονία μέχρι το 1979, μετά τον τελικό στη Βασιλεία. Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς «ξένους» στην ιστορία της ομάδας.



Το 2006, έγινε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μπαρτσελόνα ως βοηθός του Φρανκ Ράικαρντ. Σε όλη του την καριέρα ξεχώριζε εκτός από την ποδοσφαιρική του ευφυΐα για τα μακριά του μαλλιά και τις χαρακτηριστικές του φαβορίτες. Ήταν επίσης ο πρωταγωνιστής του Μουντιάλ του 1978, στο οποίο η Ολλανδία έπαιξε ξανά στον τελικό, τον οποίο έχασε, αυτή τη φορά από την Αργεντινή.

