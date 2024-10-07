Γιοβάνοβιτς: «Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε ένα απλό παιχνίδι»

Αισιόδοξος ότι η Εθνική Ελλάδας μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Γουέμπλεϊ», στο σπουδαίο ματς κόντρα στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική του Nations League, εμφανίστηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στους δημοσιογράφους από το «Μαζαράκειο», όπου προπονείται η «γαλανόλευκη» και, ευδιάθετος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε ένα απλό παιχνίδι. Η Αγγλία είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είναι το φαβορί στο γκρουπ μας. Παίζουμε με τοπ ομάδα και αυτό είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Έχουμε τον εγωισμό μας. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, που έχουμε μπροστά μας, αλλά και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για την απουσία του Φώτη Ιωαννίδη, εξάλλου, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, και για τον αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης, τόνισε: «Έχουμε τα δύο παιδιά,. Η απώλεια του Φώτη είναι μεγάλη, τα γκολ του έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Εύχομαι να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα γήπεδα».«Όπως είναι το πρόγραμμα, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιλογή. Έχουμε κάποιες εμπειρίες από τα προηγούμενα παιχνίδια, κάποιες αναλύσεις, που θα κάνουμε. Θα παίξει ρόλο η προετοιμασία, γιατί παίζουμε με μία από τις top ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είναινα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι.Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι το αντιμετωπίζουμε σαν ένα απλό παιχνίδι, ένα σοβαρό παιχνίδι με μία ομάδα, που τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνει στο τέλος, είναι το φαβορί στο γκρουπ, που αγωνιζόμαστε και είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, που έχουμε και είναι σίγουρα μιαγια εμάς».«Αν δείτε το ρόστερ της Αγγλίας, δεν νομίζω ότι αγχώνεται πολύ ο προπονητής τους. Γιατί να αγχώνομαι εγώ; Έχω ήδη τα δικά μου θέματα».«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη να κληθεί άλλος επιθετικός, υπάρχει ο Παυλίδης και ο Δουβίκας. Έχουμε στο ρόστερ 21 ποδοσφαιριστές, συν τους τερματοφύλακες, αυτήν τη στιγμή, αν είναι όλα καλά, δεν θα κάνουμε κάποια αλλαγή».«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο. Έχει μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του γκρουπ, γιατί είμαστε και οι δύο πρώτοι. Πιστεύω μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».Για την απουσία του Φώτη Ιωαννίδη: «Έχουμε τα δύο παιδιά, τον Παυλίδη και τον Δουβίκα. Δεν θα κάνουμε κάποια αλλαγή. Σίγουρα η απώλεια του Φώτη είναι μεγάλη. Τα γκολ του έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη των προηγούμενων παιχνιδιών. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα. Εγώ πιστεύω ότι και Παυλίδης και Δουβίκας παίζουν σε υψηλό επίπεδο».«Δεν μου είναι περίεργο, οι Έλληνες είναι παντού. Αγαπούν το ποδόσφαιρο και την ομάδα τους. Εμείς θα πρέπει να είμαστε αντάξιοι και να μην τους απογοητεύσουμε».«Είναι λογικό όταν είναι καινούργιος ο προπονητής, να αλλάζουν οι απαιτήσεις. Υπήρχαν πράγματα, που ήταν καλά στα προηγούμενα ματς. Εγώ περιμένω να υπάρχει μόνιμα μία βελτίωση. Δεν έχουμε πολυτέλεια χρόνου για να φτιάξουμε πράγματα στην προπόνηση. Το επίπεδο είναι υψηλό και μπορούμε να κάνουμε πράγματα μέσα από αναλύσεις και ματς. Ο μόνος τρόπος να βελτιώνεται μια εθνική είναι μέσα από τα παιχνίδια».«Σίγουρα, έχουμε αρκετά παιδιά. Ο Ζαφείρης ή τα μικρά παιδιά του Ολυμπιακού. Χαίρομαι που πρωταγωνιστούν και μπράβο στον προπονητή του Ολυμπιακού που τους έδωσε την ευκαιρία. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν είναι ότι αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι εύκολες. Πρέπει να συνεχίσουν να δικαιώνουν τον προπονητή τους. Είναι κάτι θετικό για το ποδόσφαιρο να υπάρχουν νέα παιδιά».

