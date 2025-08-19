Μπλόσομγκεϊμ: «Λείπει αυτός ο παίκτης από τον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς»

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ φιλοξενήθηκε σε podcast του Basketnews και εξέφρασε την άποψη ότι από τον Ολυμπιακό λείπει ο γκαρντ που θα πάρει την… κατάσταση στα χέρια του σε ένα οριακό παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο φόργουορντ της Μονακό έφερε ως παράδειγμα το τι συνέβη στον ημιτελικό του Final 4.



«Ο Ολυμπιακός έχει ένα στυλ παιχνιδιού που θέλουν να παίξουν, να κινούν την μπάλα, να την μοιράζονται πολύ. Έχουν φυσικά τον Φουρνιέ που είναι καταπληκτικός παίκτης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, δεν έχουν κάποιον παίκτη που στο τέλος των 24 δευτερολέπτων μπορεί να σουτάρει ή να δημιουργήσει για κάποιον άλλον. Όταν προηγηθήκαμε με 10 πόντους στον ημιτελικό σκέφτηκα ότι θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν έχουν έναν τέτοιο δημιουργό στο τέλος του ματς που να μπορεί πραγματικά να σου πάρει ένα ματς», τόνισε ο Αμερικανός άσος.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, έχει τον Σλούκα, έχει τον Γκραντ που έχει παίξει υπέροχα. Οπότε έχουν πολλούς παίκτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το παιχνίδι στο τέλος του. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα αρκετά καλός για να προηγείται με 10 πόντους στο τέλος του αγώνα. Θα σε κερδίσει επειδή σε κερδίζει σε όλο το ματς. Αλλά σε ένα Final 4 όλα μπορούν να συμβούν. Και το λέω πάντα, οι γκαρντ σού κερδίζουν τα Final 4. Νομίζω ότι είχαμε τα καλύτερα γκαρντ σε αυτό το παιχνίδι», ανέφερε ο Μπλόσομγκεϊμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.