Αν μία ατάκα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την κατάσταση με τους προπονητές στη Super League 2 αυτή είναι ξεκάθαρα: «Η υπομονή είναι αρετή».

Είναι γεγονός ότι όταν η απόδοση μιας ομάδας είναι απογοητευτική ή έστω η μη αναμενόμενη, οι διοικούντες των ομάδων βρισκόμενοι υπό πίεση -και συνήθως έντονη κριτική- ψάχνουν τη λύση στο πρόβλημα. Αν όχι πάντα, σχεδόν… πάντα το βάρος επωμίζονται οι προπονητές, οι οποίοι είτε απολύονται είτε οδηγούνται σε παραίτηση! Αυτό ακριβώς είναι και το μοτίβο, που ακολουθείται χρόνια τώρα στη δεύτερη κατηγορία.

Μόνο σήμερα (16/10), Χανιά και Παναχαϊκή ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με Δημήτρη Σπανό και Γιάννη Τάτση αντίστοιχα. Ο χορός των απολύσεων των προπονητών στη Super League 2, ωστόσο, άνοιξε πέντε ημέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Την αρχή έκανε η ΑΕΛ απομακρύνοντας από τον πάγκο της τον Παύλο Δερμιτζάκη, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας από τη Θεσσαλία να ρίχνει το βάρος στο γεγονός πως η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για ομογενοποίηση. Τη θέση του στον πάγκο των «βυσσινί» πήρε ο Αλέκος Βοσνιάδης.

Σειρά πήρε ο ΠΟΤ Ηρακλής, από όπου και απολύθηκε ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος μετά την ισοπαλία του Γηραιού με την Καβάλα στη Χαλάστρα για την 3η αγωνιστική. Η ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρει μεταξύ άλλων πως βάσει αποτελεσμάτων «ο κόουτς δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα». Αντικαταστάτης του ο Θανάσης Στάικος.

Το γεγονός ότι ο Διαγόρας «έδιωξε» τον προπονητή Θωμά Γράφα, ίσως είναι… πταίσμα μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις, που έχουν συμβεί στην ιστορική ομάδα της Ρόδου. Η «έξωση» της ομάδας από το Δημοτικό Στάδιο του νησιού, αλλά και η διαμάχη με τον Ερασιτέχνη επισκίασε την απομάκρυνση του 54 κόουτς, αλλά και την ανάληψη της θέσης του από τον πολύπειρο Τόλη Τερζή.

Την κορδέλα στο 2ο όμιλο του πρωταθλήματος έκοψε η Ηλιούπολη, η οποία αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως απομάκρυνε τον Σάκη Παπαβασιλείου μετά την πρώτη του νίκη στο τιμόνι της ομάδας των νοτίων προαστίων. Στο πάγκο της ομάδας του Ήλιου κάθεται, πλέον, ο Θωμάς Γράφας.

Παρελθόν, όπως προαναφέραμε, αποτελεί και ο Δημήτρης Σπανός από τα Χανιά, με τον Έλληνα προπονητή να υποβάλλει την παραίτησή του στη συνέντευξη Τύπου μετά την τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Παναργειακό. Στη θέση του θα βρεθεί εκτός απροόπτου ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος.

Τελευταία και καταϊδρωμένη σε αυτό το σπριντ αποχωρήσεων, η Παναχαϊκή, η οποία έληξε σε πολύ φιλικό κλίμα την συνεργασία της με τον Γιάννη Τάτση. Αφήνοντας, μάλιστα, την πόρτα της επιστροφής στο μέλλον ανοιχτή. Στον πάγκο των Πατρινών θα κάθεται ο παλιός γνώριμος της Παναχαϊκής, Σούλης Παπαδόπουλος.

Ίσως υπάρχει κάποιος κρυφός ανταγωνισμός που δεν γνωρίζουμε γιατί τόσο η Stoiximan Super League όσο και η Super League 2 μετρούν από έξι αλλαγές προπονητών, με τη δεύτερη κατηγορία, ωστόσο, να κάνει high-score, καθώς δεν έχει καν ξεκινήσει η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

