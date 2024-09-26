Τέλος εποχής: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Ντέρικ Ρόουζ

Ο Ντέρικ Ρόουζ πήρε τη μεγάλη και δύσκολη απόφαση που καλείται κάποιος αθλητής να πάρει στη ζωή του, να κρεμάσει μια για πάντα τη φανέλα του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση!

Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ, που πριν από δύο ημέρες έμεινε ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις μετά από τη δική του απόφαση, ανακοίνωσε μέσω των social media το τέλος της σπουδαίας καριέρας του στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο νεότερος MVP της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα «what if» της σύγχρονης ιστορίας του ΝΒΑ, καθώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα ήταν το... ταβάνι του αν δεν είχε υποστεί ρήξη χιαστού στα playoffs του 2012.

Το Νο.1 του ΝΒΑ ντραφτ του 2008, αγωνίστηκε για 15 χρόνια στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ, με τον «D-Rose» να ολοκληρώνει την καριέρα του με 17,4 πόντους, 5,2 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε μόλις 723 παιχνίδια της regular season.

Εκτός από τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς, με την οποία και έγραψε ιστορία, ο πολύπειρος άσος φόρεσε ακόμα εκείνες των Νικς, Καβαλίερς, Τίμπεργουλβς, Πίστονς και Γκρίζλις.

Το 2009 αναδείχθηκε rookie της χρονιάς, ενώ, επιλέχθηκε τρεις φορές (2010-12) σε All Star. Το 2011, την χρονιά που κατέκτησε το βραβείο του MVP, κατέγραψε 25 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ, όντας ο νεότερος παίκτης που παίρνει το εν λόγω βραβείο, σε ηλικία μόλις 22 ετών και 7 μηνών!

Just a kid from Chicago.



Thank you for everything, @drose 🌹 pic.twitter.com/u3CCwhlfRe — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 26, 2024

Πηγή: skai.gr

