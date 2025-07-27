Λογαριασμός
«Χρυσές» οι Μουρατίδου και Λιόλιου στην κωπηλασία

Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλου κατέκτησαν την κορυφή του βάθρου στο διπλό σκιφ ελ.βαρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23

κωπηλασία

Άλλη μια επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κωπηλασίας Κ23, με το δίδυμο των Μουρατίδου και Λιόλου να κατακτά το πρώτο σκαλί του βάθρου με επίδοση 7:20:61, τερματίζοντας μπροστά από Γαλλία και Γερμανία!

Οι χρυσές αθλήτριες συνέχισαν στον δρόμο των επιτυχιών που είχαν διαβεί και οι Μηλένα Κοντού – Βάλια Λυκομήτρου από το Σάββατο, ενώ, η Ελένη Διαβάτη κατέκτησε το ασημένιο στο σκιφ, τερματίζοντας με 7:49:16, με πρώτη την Ελβετία και την Αυστραλία στην ίδια κούρσα.

Πηγή: sport-fm.gr

