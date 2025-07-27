Άλλη μια επιτυχία για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κωπηλασίας Κ23, με το δίδυμο των Μουρατίδου και Λιόλου να κατακτά το πρώτο σκαλί του βάθρου με επίδοση 7:20:61, τερματίζοντας μπροστά από Γαλλία και Γερμανία!

Οι χρυσές αθλήτριες συνέχισαν στον δρόμο των επιτυχιών που είχαν διαβεί και οι Μηλένα Κοντού – Βάλια Λυκομήτρου από το Σάββατο, ενώ, η Ελένη Διαβάτη κατέκτησε το ασημένιο στο σκιφ, τερματίζοντας με 7:49:16, με πρώτη την Ελβετία και την Αυστραλία στην ίδια κούρσα.

