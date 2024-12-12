Μάκης Γκαγκάτσης: Νέο μέλος στην Επιτροπή των Εθνικών ομάδων της UEFA

Μία ξεχωριστή τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο έλαβε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος εντάχθηκε στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA.



Η συγκεκριμένη επιτροπή διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης και υποστήριξης των εθνικών ομοσπονδιών, μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

Στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA εντάχθηκε ως μέλος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής που συνήλθε στις αρχές της εβδομάδας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.Η συμμετοχή του κ. Γκαγκάτση στην ευρειών στρατηγικών αρμοδιοτήτων επιτροπή, αποτελεί ασφαλώς τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δυνατότητα ενίσχυσης της φωνής του, καθώς επίσης αξιοποίησης ευκαιριών ανάπτυξής του.Η Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA φέρει την ευθύνη για τη συνεργασία των μελών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης και υποστήριξης των εθνικών ομοσπονδιών, κυρίως μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.