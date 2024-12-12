Λογαριασμός
Νέο μέλος στην Επιτροπή των Εθνικών ομάδων της UEFA ο Μάκης Γκαγκάτσης

Στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA εντάχθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία

Μάκης Γκαγκάτσης: Νέο μέλος στην Επιτροπή των Εθνικών ομάδων της UEFA

Μία ξεχωριστή τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο έλαβε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος εντάχθηκε στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA.

Η συγκεκριμένη επιτροπή διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης και υποστήριξης των εθνικών ομοσπονδιών, μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.



Η ενημέρωση της ΕΠΟ

Στην Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA εντάχθηκε ως μέλος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής που συνήλθε στις αρχές της εβδομάδας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.

Η συμμετοχή του κ. Γκαγκάτση στην ευρειών στρατηγικών αρμοδιοτήτων επιτροπή, αποτελεί ασφαλώς τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δυνατότητα ενίσχυσης της φωνής του, καθώς επίσης αξιοποίησης ευκαιριών ανάπτυξής του.

Η Επιτροπή Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA φέρει την ευθύνη για τη συνεργασία των μελών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης και υποστήριξης των εθνικών ομοσπονδιών, κυρίως μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
