Stoiximan Super League: Τότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν

Συνεδρίασε σήμερα η Stoiximan Super League, με το πρόγραμμα σε playoffs και playouts να γίνεται γνωστό.
Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Η σέντρα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).
Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.
Αποφάσεις Δ.Σ., 30/3/2026— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
