Stoiximan Super League: Τότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της νέας σεζόν

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος

Super League

Συνεδρίασε σήμερα η Stoiximan Super League, με το πρόγραμμα σε playoffs και playouts να γίνεται γνωστό.

Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Η σέντρα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Super League
