Το πρόγραμμα των playoffs: Κοινή ώρα έναρξης στις 3 τελευταίες αγωνιστικές

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League που θα βγάλουν πρωταθλητή!

Η αρχή γίνεται στις 5 Απριλίου με τα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19.00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21.00), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 19.30.

Τη 2η αγωνιστική να σημειωθεί πως το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ διεξάγεται στις 18:00 και όχι στις 19:00, ενώ θα υπάρξουν δύο διακοπές. Η πρώτη ανάμεσα σε 1η και 2η αγωνιστική λόγω του Πάσχα και μετά (ανάμεσα σε 2η και 3η) λόγω του τελικού του Κυπέλλου.

1η αγωνιστική (5 Απριλίου)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21:00)

2η αγωνιστική (19 Απριλίου)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18:00)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00)

3η αγωνιστική (3 Μαΐου)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική (10 Μαΐου)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική (13 Μαΐου)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:30)

6η αγωνιστική (17 Μαΐου)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (19:30)

