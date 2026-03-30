Το πρόγραμμα των playoffs: Κοινή ώρα έναρξης στις 3 τελευταίες αγωνιστικές

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των playoffs της Stoiximan Super League που θα βγάλουν πρωταθλητή!
Η αρχή γίνεται στις 5 Απριλίου με τα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19.00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21.00), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 19.30.
Τη 2η αγωνιστική να σημειωθεί πως το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ διεξάγεται στις 18:00 και όχι στις 19:00, ενώ θα υπάρξουν δύο διακοπές. Η πρώτη ανάμεσα σε 1η και 2η αγωνιστική λόγω του Πάσχα και μετά (ανάμεσα σε 2η και 3η) λόγω του τελικού του Κυπέλλου.
1η αγωνιστική (5 Απριλίου)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:00)
Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21:00)
2η αγωνιστική (19 Απριλίου)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18:00)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00)
3η αγωνιστική (3 Μαΐου)
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (19:00)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)
4η αγωνιστική (10 Μαΐου)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (19:30)
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (19:30)
5η αγωνιστική (13 Μαΐου)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (19:30)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:30)
6η αγωνιστική (17 Μαΐου)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19:30)
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (19:30)
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.