Παροξυσμός για Καρέτσα: Φανέλα του πωλήθηκε 764 ευρώ

Πανικό και στις δημοπρασίες (εκτός από τα γήπεδα) προκαλεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Σε συνέχεια των εξαιρετικών εμφανίσεων με την εθνική και του πανέμορφου γκολ με τη Σκωτία, ο Έλληνας άσος σκόραρε και προ ημερών ένα υπέροχο τέρμα απέναντι στη Γάνδη.

Φτάνοντας λοιπόν τα 3 συνολικά με τη φανέλα της πρωτοπόρου Βελγίου (συν 2 ασίστ) έχει τραβήξει βλέμματα απ’ όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη πάνω του.

Κάτι που επιβεβαιώνεται από τη… μάχη που έγινε για μια φορεμένη φανέλα του σε αγώνα με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Διότι κατατέθηκαν τουλάχιστον 30 προσφορές στη σχετική ιστοσελίδα, ενώ ο πλειοδότης χρειάστηκε να ξοδέψει 764 ευρώ για να την κάνει δική του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.