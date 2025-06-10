«Στο Βελιγράδι το Final Four του 2026»

Μετά την ιστορική απόφαση να διεξαχθεί το Final Four του 2025 στο Άμπου Ντάμπι, φαίνεται πως το κορυφαίο event της Ευρωλίγκας θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», η απόφαση πάρθηκε από τη διοργάνωση έτσι ώστε το Final Four του 2026 να διεξαχθεί για τρίτη φορά στην ιστορία στο Βελιγράδι.

Εκεί είχε λάβει χώρα το σπουδαίο event το 2018, με πρωταθλήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης, και το 2022, με τον τίτλο να πηγαίνει στην Εφές.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύματα είχαν παρουσιάσει και την Αθήνα ως μία πιθανή διοργανώτρια του επόμενου Final Four, όμως φαίνεται πως αυτό θα επιστρέψει στη σέρβικη πρωτεύουσα.

The 2026 EuroLeague Final Four will be held in Belgrade 👀



After the EuroLeague made the historic decision to host the Final Four in Abu Dhabi, the concluding tournament of the elite competition will return to Europe 🇷🇸 pic.twitter.com/4nzfZX6GcP — Basketball Sphere (@BSphere_) June 10, 2025

