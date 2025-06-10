Λογαριασμός
«Στο Βελιγράδι το Final Four του 2026»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», αποφασίστηκε οριστικά από την Ευρωλίγκα η διεξαγωγή του Final Four στο Βελιγράδι

μπάσκετ

Μετά την ιστορική απόφαση να διεξαχθεί το Final Four του 2025 στο Άμπου Ντάμπι, φαίνεται πως το κορυφαίο event της Ευρωλίγκας θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere», η απόφαση πάρθηκε από τη διοργάνωση έτσι ώστε το Final Four του 2026 να διεξαχθεί για τρίτη φορά στην ιστορία στο Βελιγράδι.

Εκεί είχε λάβει χώρα το σπουδαίο event το 2018, με πρωταθλήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης, και το 2022, με τον τίτλο να πηγαίνει στην Εφές.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύματα είχαν παρουσιάσει και την Αθήνα ως μία πιθανή διοργανώτρια του επόμενου Final Four, όμως φαίνεται πως αυτό θα επιστρέψει στη σέρβικη πρωτεύουσα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Final 4 βελιγράδι μπάσκετ
