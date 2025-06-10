Άρης: Κατέθεσε κι επίσημα συμμετοχή στο Eurocup

Πιστός στο Eurocup παραμένει ο Άρης. Όπως είχε προαναγγελθεί από την διοίκηση της ΚΑΕ κατά την απολογιστική συνέντευξη Τύπου, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν για τρίτη σερί χρονιά φάκελο για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση που γίνεται υπό την αιγίδα της Euroleague.



Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ κατέθεσε σήμερα στη Euroleague τον φάκελο συμμετοχής της στο Eurocup, που αναμένεται τη νέα σεζόν να είναι ελαφρώς αποδυναμωμένο, καθώς πέραν της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Βαλένθια που πήραν... προαγωγή για την Ευρωλίγκα, φημολογείται πως θα μετακομίσουν στο BCL η Μπανταλόνα και πιθανώς και η Γκραν Κανάρια.

