Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Η περιοδεία του Αρχηγού ΓΕΑ ξεκίνησε από το Τέξας και το Άρκανσο, όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα slots παραγωγής των ελληνικών μαχητικών F-35 και να συζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των πιλότων και των τεχνικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αρχηγός ΓΕΑ διαπίστωσε ότι όλα κινούνται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος για το πρόγραμμα των F-35, το οποίο προβλέπει ότι τα πρώτα τέσσερα μαχητικά θα περάσουν στην κυριότητα της Ελλάδας το 2028 και τα επόμενα τέσσερα εντός του 2029. Τα συγκεκριμένα οχτώ αεροσκάφη θα έρθουν στην Ελλάδα το 2030. Στο διάστημα που θα προηγηθεί, θα μεσολαβήσει η εκπαίδευση των περίπου 70 Ελλήνων πιλότων και τεχνικών που θα μετακομίσουν στην πολιτεία Άρκανσο για σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ υπογράμμισε ότι η χώρα μας επωφελείται από το γεγονός ότι θα παραλάβει τα μαχητικά στις εν λόγω ημερομηνίες, καθώς θα έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα που είχαν κατά καιρούς προκύψει στις προηγούμενες εκδοχές του μαχητικού.

Συνάντηση με τον Αμερικανό Αρχηγό ΓΕΑ

Στο σκέλος της περιοδείας που αφορούσε την Ουάσιγκτον, ο κ. Γρηγοριάδης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντέιβιντ Άλβιν, καθώς και με τον υπηρεσιακό γραμματέα Διεθνών Υποθέσεων της Πολεμικής Αεροπορίας (SAF/IA) και τον εκπρόσωπο του γραφείου Κοινού Προγράμματος (JPO) των F-35.

Η συνάντηση με τον Ντέιβιντ Άλβιν πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τον Αρχηγό ΓΕΑ να παρουσιάζει τις δυνατότητες που θα έχει ο ελληνικός στόλος το 2030, δράττοντας την ευκαιρία να υπενθυμίσει εκ του σύνεγγυς, την αποδέσμευση κάποιων σύγχρονων όπλων που έχει αιτηθεί η Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, ευχαρίστησε για την φιλοξενία και τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην αμερικανική UAV βάση στη Λάρισα. Σε αυτό το σημείο, εξέφρασε τη πρόθεση των ΗΠΑ για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας με την Ελλάδα. μέσω της παροχής εκπαίδευσης προς τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας και την ενίσχυση της τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης που λαμβάνει η χώρα μας.

Επίσης, ο Ντέιβιντ Άλβιν φάνηκε να είναι ενήμερος για τις καλές σχέσεις που διατηρεί η Ελλάδα με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, και τις αραβικές χώρες, καθώς και για την περιπολία του εναέριου χώρου της Αλβανίας, του Μαυροβούνιου και της Βόρειας Μακεδονίας που έχει επωμιστεί η χώρα μας.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο Αρχηγός ΓΕΑ αναφέρθηκε στη συνέχιση του casus belli, το οποίο δημιουργεί την ανάγκη για μια δύναμη αποτροπής. Υπό αυτό το πρίσμα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη, αλλά ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας για την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

