Στιλ: «Πάμε για να κερδίσουμε και στο ΟΑΚΑ - Περιμέναμε ότι θα φύγει ο Ντάνσο»

Για το… 2x2 θα παραταχθεί η Λανς στο ΟΑΚΑ, μεθαύριο το βράδυ, στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γουίλ Στιλ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.



Με τον προπονητή της γαλλικής ομάδας παράλληλα να μην… μασάει από την «καυτή» ατμόσφαιρα που θα συναντήσει και να δείχνει απόλυτα προετοιμασμένος για την απώλεια του Κέβιν Ντάνσο!

: «Σαν ένα ματς που ξεκινάει 0-0, στο οποίο πάμε για να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να το υπολογίσουμε. Αυτό το γκολ δεν είναι σημαντικό. Στο 90ο λεπτό θα δούμε αν θα έχουμε ένα γκολ προβάδισμα ή όχι. Θα πάμε εκεί για να νικήσουμε και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».: «Ναι».: «Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα παίξουμε το δεύτερο ματς στην έδρα τους. Πρέπει να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση με τον ίδιο τρόπο. Κερδίσαμε το πρώτο, αλλά πρέπει να κερδίσουμε και το δεύτερο. Στο πρώτο ματς είχαν καταστάσεις man to man για να μας βάλουν πίεση. Είναι στο χέρι μας να βρούμε κενά, να αποβάλουμε την πίεση και να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Το κάναμε στο πρώτο ματς, είναι στο χέρι μας να το κάνουμε και την Πέμπτη. Ακόμα και με 10 παίκτες, νομίζω ότι δείξαμε την ικανότητά μας να κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα πάρουμε αυτοπεποίθηση, χωρίς να προσποιούμαστε ότι είμαστε άλλοι, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που είμαστε ικανοί».: «Αν είμαστε ικανοί να παίξουμε στο Μπολάρ, είμαστε ικανοί να παίξουμε σε κάθε γήπεδο στον κόσμο. Υπάρχει μια τρελή ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, μια σπουδαία ατμόσφαιρα στο δικό τους. Θα είναι ένα γεμάτο, έντονο, ενδιαφέρον παιχνίδι. Αλλά θα είναι ένα εκτός έδρας ματς σαν αυτά που έχουμε παίξει στο παρελθόν. Όταν παίζεις στην Λανς, ξέρεις πώς είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιο περιβάλλον. Είμαστε αρκετά χαλαροί για αυτό».: «22 με 24 για να έχουμε μια ισορροπημένη επιλογή, να κάνουμε ροτέισον. Αυτός θα είναι ο στόχος στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου».: «Απ’ όσο ξέρω δεν έχει υπογράψει ακόμα. Αυτή την στιγμή, είναι ακόμα εδώ. Θα δούμε. Τώρα είναι στο γυμναστήριο, είναι εδώ και είναι χαρούμενος για αυτό».: «Κάνοντας δουλειά εκ των προτέρων. Έχουμε τον Κουσάνοφ, τον Σαρ. Περιμέναμε ότι θα φύγει. Ο Ντάνσο είναι πολύ καλός και εντυπωσιακός στα ματς. Αλλά είναι μια θέση που ελευθερώνεται για κάποιον καινούριο. Είναι μια προσωπικότητα στην ομάδα, είναι καλό παιδί. Στην τελική, προσαρμόζεσαι, αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν αφίξεις, αποχωρήσεις, είναι μέρος του αθλήματος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.