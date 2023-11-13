Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη είδαν τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη να μην μεταβάλλεται για αυτή την εβδομάδα.



Ο 25χρονος Έλληνας είναι σταθερά στο νούμερο «6», ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αναλυτικά το Top 10:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.945 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.455

3. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.200

4. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 5.490

5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.805

6. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.235

7. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 3.585

8. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.460

9. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.245

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.100



Παράλληλα, δεν άλλαξε θέση και η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε στην 9η θέση του κόσμου, ενώ στην κορυφή είναι και αυτή την εβδομάδα η Ίγκα Σβιόντεκ, μπροστά από την Αρίνα Σαμπαλένκα. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:



1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 9.295 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.050

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.580

4. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 6.365

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.975

6. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.195

7. Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 4.075

8. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.651

9. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 3.620

10. Μπάρμπορα Κρεϊτσκοβα (Τσεχία) 2.880

