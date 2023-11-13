Μαντσίνι: Ο άνθρωπος των εκτός έδρας παιχνιδιών

Με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές του έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Καισαριανή, καθώς επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς. «Χρυσός» σκόρερ του «τριφυλλιού» ήταν ο Μαντσίνι στο 58′, που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» για λογαριασμό της ομάδας του, κρατώντας ακόμα την πρώτη θέση στην Super League με +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

