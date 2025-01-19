Στα προημιτελικά του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε η Πάουλα Μπαντόσα. Η Ισπανίδα τενίστρια έκαμψε την αντίσταση της Όλγα Ντανίλοβιτς (Σερβία, Νο 55) με 6-1, 7-6(2) σε 80 λεπτά και αυτή τη στιγμή πατά γερά για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Για να φτάσει στα ημιτελικά, πάντως, θα έχει πολύ δύσκολο έργο αντιμετωπίζοντας την Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ, Νο 3).

Στο πλευρό της σε έναν ακόμη αγώνα ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. «Ο Στέφανος με βοηθά πολύ με τις συμβουλές του πριν και μετά τους αγώνες. Μου δίνει έμπνευση, γιατί έχει πετύχει πολλά στον κόσμο του τένις. Τον θαυμάζω και εκτιμώ τη γνώμη του», ανέφερε, ενώ για την έντονη αντίδρασή της τις προάλλες στις οδηγίες του Έλληνα συντρόφου της και του προπονητή της είπε χαριτολογώντας «... σήμερα ήμουν ήρεμη, μετά το προχθεσινό είπα 'πρέπει να έχεις καλή συμπεριφορά'».

