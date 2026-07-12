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Έφτασαν στη Ρόδο οι 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές για τις εκδηλώσεις μνήμης Ισαάκ και Σολωμού

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη

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Ρόδος

Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν σήμερα το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις απογευματινές εκδηλώσεις μνήμης, που περιλαμβάνουν τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας, καθώς και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ομιλίες, τιμητικές βραβεύσεις και μουσικό αφιέρωμα στους δύο ήρωες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Κύπρος Ρόδος
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