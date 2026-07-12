Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τα σχόλια του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι σχετικά με τη γαλλική εθνική ομάδα ενόψει του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε άρθρο γνώμης στο «El Debate», ο Ραχόι είχε χαρακτηρίσει τη Γαλλία «ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες», προκαλώντας πολιτική και κοινωνική αντίδραση.

Ο Σάντσεθ, μέσω ανάρτησης στο X, καταδίκασε τις δηλώσεις ως «ξενοφοβικές», τονίζοντας ότι ορισμένοι εξακολουθούν να ορίζουν την έννοια της ταυτότητας με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. «Άλλοι τη μετρούν με την αγάπη για μια χώρα και την επιθυμία να συμβάλουν σε αυτήν. Παίζοντας ποδόσφαιρο. Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας. Ή ανοίγοντας επιχειρήσεις», σημείωσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και τη διατηρούν ζωντανή, όχι σε όσους τη ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στον ημιτελικό της Τρίτης (22:00): «Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Είθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα -και να χάσει ο ρατσισμός».



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