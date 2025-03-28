Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ με στόχο να «αγκαλιάσει» το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει των playoffs της φετινής Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός!

48 ώρες μετά τη δύσκολη και με πολύ μεγάλη ανατροπή νίκη τους επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι, οι «πράσινοι» υποδέχονται στο σπίτι τους την Παρί (21:15, Νovasports , bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), θέλοντας να κάνουν ένα ακόμα καθοριστικό βήμα προς την εξασφάλιση της παρουσίας τους στην πρώτη τετράδα της regular season!

Στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-11 ο Παναθηναϊκός, βρίσκεται μία νίκη πίσω από τη Φενέρμπαχτσε και από τον Ολυμπιακό, έχοντας στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές να ταξιδέψει στο Μονακό (3/4) και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο υποδεχόμενος τον Ερυθρό Αστέρα (11/4).

Την περασμένη Τετάρτη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να χάνει με διαφορά 15 πόντων από τη Μακάμπι του Κάτας, αλλά βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει σε ένα ακόμα παιχνίδι της, πανηγυρίζοντας τη σημαντικότατη νίκη με το τελικό 99-92 και έχοντας για κορυφαίους τους Ναν και Ερναγκόμεθ! Κάνει ένα εντυπωσιακό φίνις στη φετινή κανονική περίοδο, έχοντας χάσει μόνο στο ΣΕΦ, στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια του για την Ευρωλίγκα.

Στα αγωνιστικά, Όσμαν και Γιούρτσεβεν προπονήθηκαν και μένει να δούμε αν τελικά θα κριθεί ότι είναι 100% έτοιμοι για να πάρουν λεπτά συμμετοχής, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν Παπαπέτρου, Λεσόρ και Γκριγκόνις.

«Η Παρί παίζει το μπάσκετ της. Πλέον όλοι έχουν καταλάβει πώς παίζει. Τρέχει το γήπεδο, ψάχνει το τρανζίσιον, δεν την πειράζει αν θα σουτάρει μετά την πρώτη πάσα. Πολλές φορές, στο 90% των κατοχών τους, σουτάρουν μετά την πρώτη πάσα. Επομένως, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε για να πάρουμε τη νίκη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ξέρουμε πως και η Παρί έρχεται από μια άσχημη ήττα με τη Φενέρμπαχτσε at the buzzer. Οι αντίπαλοί μας είχαν μια παραπάνω μέρα ξεκούρασης, αλλά δεν έχουμε δικαιολογίες. Αύριο θέλουμε να έχουμε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα, να νικήσουμε και να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας, να έχουμε στην... τσάντα μας το αβαντάζ έδρας για τα πλέι οφ», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Αταμάν.

Από την άλλη, η Παρί έχει ρεκόρ 17-14, παλεύοντας για να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα και έχοντας να παίξει με Ρεάλ στη Μαδρίτη και με Άλμπα εντός έδρας, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Την περασμένη Τρίτη ηττήθηκε με το οριακό 101-100 από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, μετά από ένα buzzer-beater τρίποντο του Χέις-Ντέιβις, με αυτή να είναι η 4η ήττα της στις 5 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας.

Στα αγωνιστικά, ο Τιάγκο Σπλίτερ δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μάλκολμ, Λο, Χόμς, Κράτζερ και Σαρβίν.

Στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, στο ξεκίνημα της σεζόν και τον αρκετά μακρινό Οκτώβριο, η Παρί είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 84-80 στη γαλλική πρωτεύουσα.

