Στους «16» του ATP-500 τουρνουά της Βαρκελώνης προκρίθηκε εύκολα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, νούμερο 16 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ, 6-2 και 6-2, του Αμερικανού Ράιλι Οπέλκα (Νο 105).

Στο πρώτο σετ έκανε μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και έφτασε στην κατάκτησή του με 6-2 σε μόλις 26 λεπτά. Στο δεύτερο έκανε μπρέικ από το πρώτο γκέιμ και χωρίς πρόβλημα έφτασε και σε αυτό στο 6-2.

Πλέον ο Τσιτσιπάς θα παίξει στη φάση των «16» με τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο 24), που απέκλεισε Ματέο Αρνάλντι με 3-6, 6-3, 6-2. Υπενθυμίζεται πως πέρσι ο «Στεφ» έφτασε ως τον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά και θέλει να κάνει μια ανάλογη πορεία φέτος για να μην χάσει κι άλλο έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη.

🏆 #TenisRTVE en el #BCNOpenBS

🎾Stefanos Tsitsipas confirma los pronósticos y debuta con victoria ante Reily Opelka con un doble 6-2.

El griego se medirá en segunda ronda al también estadounidense Sebastian Korda. pic.twitter.com/gOmkPXzmTe — Teledeporte (@teledeporte) April 15, 2025

