Η Ευρώπη στα πόδια του Καρέτσα: Στο κόλπο απόκτησής του και η Γιουβέντους

Ο χαμός γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα συνεχίζεται, με τη Γιουβέντους να εμφανίζεται τώρα ότι μπαίνει δυνατά στο κόλπο για την απόκτησή του

Καρέτσας

Η Ευρώπη στα πόδια του Κωνσταντίνου Καρέτσα! Ο 17χρονος, που βγάζει μάτια με την Γκενκ και πλέον και με την Εθνική μας, έχει αναγκάσει τα μεγαλύτερα κλαμπ της γηραιάς ηπείρου να ασχολούνται με την περίπτωσή του. Μερικά μόνο εξ αυτών είναι η Τσέλσι, η Νιούκαστλ και η Μπάγερν Μονάχου. Και τώρα, η Γιουβέντους!

Στο Βέλγιο γράφουν ότι η «Γηραιά Κυρία» φέρεται να εξετάζει σοβαρά τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Hln» αναφέρει ότι η Γιουβέντους έστειλε σκάουτ για να τον παρακολουθήσει από κοντά στο πρόσφατο ντέρμπι της Γκενκ απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ.

Ο Καρέτσας, να σημειωθεί, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με την Γκενκ να συζητάει για τη μεταγραφή του μόνο για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

TAGS: Γιουβέντους Κωνσταντίνος Καρέτσας
