ΠΑΟΚ - Κέβιν Πόρτερ: «Πάμε να πάρουμε το Ευρωπαϊκό»

Με την ευχή του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα Τρίτη στο Μπιλμπάο για τον αυριανό πρώτο τελικό με τους Βάσκους.



Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ξέχασε την ομάδα που του έδωσε την περασμένη σεζόν την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ευρώπη και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media της ασπρόμαυρης ΚΑΕ.



«Τι λέει παιδιά; Ο Σκουτ σάς χαιρετά. Θέλω να σας συγχαρώ για όσα πετύχατε ως τώρα, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε. Το Κύπελλο είναι κοντά. Πάμε να το πάρουμε! Μια φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ!», ανέφερε ο KPJ.



Ο 25χρονος γκαρντ παίρνοντας ώθηση από την καλή παρουσία του στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ανανεωμένος στο ΝΒΑ κι ετοιμάζεται με τους Μπακς για τα playoffs. Aγωνιζόμενος στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει σε 30 αγώνες 11,7 πόντους, 3,9 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 19,9 λεπτά κατά μέσο όρο.

