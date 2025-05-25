Φενερμπαχτσέ: Ο Γκούντουριτς «λυτρώθηκε» με την κατάκτηση της Euroleague

Μετά από οκτώ χρόνια η Φενέρμπαχτσε έσπασε την κατάρα και κατέκτησε τη Euroleague για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, επικράτησε 81-70 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.



Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Φενέρ ήταν και ο Μάρκο Γκούντουριτς ο οποίος με δυο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε «σφράγισε» το τρόπαιο το οποίο σήκωσε στον ουρανό της Eithad Arena.

Μάλιστα μιλώντας στη Nova μετά το τέλος του τελικού, έδειξε... λυτρωμένος και το είπε στα«Είμαι πολύ κουρασμένος, πολύ κουρασμένος. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ τον Θεό. Μας βοηθάει και μας οδήγησε μέχρι εδω. Ήμασταν ομάδα όλη τη σεζόν, όπως και σήμερα. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος. Θα έχουμε δύο μέρες ρεπό ανεξάρτητα με το πόσες θέλω εγώ και μετά αρχίζουν τα play offs του πρωταθλήματος. Όλοι τα έδωσαν όλα».

