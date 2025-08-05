Γιόβιτς: «Αυτή η φανέλα απαιτεί τα πάντα και είμαι έτοιμος να τα δώσω»

Τον ενθουσιασμό του που θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ εξέφρασε ο Λούκα Γιόβιτς.



Μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του και αφότου περιηγήθηκε στην OPAP Arena, ο Σέρβος φορ έδειξε αποφασισμένος να δικαιώσει τις προσδοκίες.



Στις πρώτες του δηλώσεις λοιπόν εξήγησε γιατί επέλεξε την «Ένωση» και εμφανίστηκε έτοιμος για πολλά και καθοριστικά γκολ.



Ανέφερε συγκεκριμένα:



«Έχω παίξει σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου. Έχω νιώσει την πίεση. Έχω σκοράρει στο πιο υψηλό επίπεδο. Επέλεξα αυτό. Και για μένα είναι κάτι προσωπικό. Μίλησα με τον προπονητή. Είδα το πάθος στα μάτια του ιδιοκτήτη της ομάδας. Η ΑΕΚ έχει φιλοδοξία. Έχει στόχο. Ήρθα για να ηγηθώ της επίθεσης. Να σκοράρω όταν θα έχει σημασία. Αυτή η φανέλα απαιτεί τα πάντα. Είμαι έτοιμος να τα δώσω. Πάμε ΑΕΚ»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.