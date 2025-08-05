ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των διαρκείας - Ξεπέρασαν τις 18.000

Με χαμόγελα από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.



Όπως έκανε γνωστό ο Δικέφαλος του Βορρά τα εισιτήρια που διατέθηκαν τελικά, ξεπέρασαν τις 18.000.

Συγκεκριμένα ο αριθμός που πωλήθηκαν είναι 18.526 εισιτήρια διαρκείας με την ΠΑΕ να δίνει το μήνυμα ενότητας στη σεζόν ορόσημο που ξεκινά για τον σύλλογο…



«Μαζί είμαστε πιο δυνατοί!», έγραψε η ΠΑΕ.

