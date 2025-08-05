Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκληρώθηκε η διάθεση των διαρκείας του ΠΑΟΚ - Ξεπέρασαν τις 18.000

Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως τελείωσε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των διαρκείας - Ξεπέρασαν τις 18.000

Με χαμόγελα από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Όπως έκανε γνωστό ο Δικέφαλος του Βορρά τα εισιτήρια που διατέθηκαν τελικά, ξεπέρασαν τις 18.000.

Συγκεκριμένα ο αριθμός που πωλήθηκαν είναι 18.526 εισιτήρια διαρκείας με την ΠΑΕ να δίνει το μήνυμα ενότητας στη σεζόν ορόσημο που ξεκινά για τον σύλλογο…

«Μαζί είμαστε πιο δυνατοί!», έγραψε η ΠΑΕ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark