ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των διαρκείας - Ξεπέρασαν τις 18.000

Με χαμόγελα από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Όπως έκανε γνωστό ο Δικέφαλος του Βορρά τα εισιτήρια που διατέθηκαν τελικά, ξεπέρασαν τις 18.000.
Συγκεκριμένα ο αριθμός που πωλήθηκαν είναι 18.526 εισιτήρια διαρκείας με την ΠΑΕ να δίνει το μήνυμα ενότητας στη σεζόν ορόσημο που ξεκινά για τον σύλλογο…
«Μαζί είμαστε πιο δυνατοί!», έγραψε η ΠΑΕ.
