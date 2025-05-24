Με επιβλητικό Λεσόρ το Top-5 των ημιτελικών του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι

Ο Λεσόρ πάλεψε, σταμάτησε ό,τι μπορούσε, σκόραρε, αλλά δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ωστόσο, το «θηρίο» των «πράσινων» έκανε ένα μπλοκ που κατεγράφη στο Top-5 των στιγμών από τους ημιτελικούς του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι.

Στην κορυφή μια φοβερή συνεργασία των παικτών της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague:

Check out the best of the best of last night's semifinal games 👀



Top 5s of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/c1BXMqxMZM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.