Με επιβλητικό Λεσόρ το Top-5 των ημιτελικών του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ματίας Λεσόρ στην επιστροφή του στο παρκέ μετά από πέντε μήνες, κέρδισε ένα από τα highlights των ημιτελικών του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι 

Λεσόρ

Ο Λεσόρ πάλεψε, σταμάτησε ό,τι μπορούσε, σκόραρε, αλλά δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ωστόσο, το «θηρίο» των «πράσινων» έκανε ένα μπλοκ που κατεγράφη στο Top-5 των στιγμών από τους ημιτελικούς του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι.

Στην κορυφή μια φοβερή συνεργασία των παικτών της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague:

Πηγή: sport-fm.gr

