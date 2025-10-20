Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

Η Μπαρτσελόνα δεν θα βγει στη μεταγραφική αγορά τον Ιανουάριο. Το ανακοίνωσε προσωπικά κατά τη συνέλευση των αντιπροσώπων ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.
Έτσι οι Ζοάν Γκαρθία και Ρούνι Μπαρντατζί θα παραμείνουν οι μόνες μεταγραφές της πρωταθλήτριας Ισπανίας για τη σεζόν 2025-26.
Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «ΑS», ο σύλλογος έχει να αντιτάξει τις ανανεώσεις των Λαμίν Γιαμάλ, Πέδρι, Ραφίνια, Κουντέ, Γκάβι, Αραούχο, Κουμπαρσί, Ντε Γιονγκ και Ζεράρ Μαρτίν.
Η διατήρηση του Φερμίν Λόπεθ στο ρόστερ, παρά τη μεγάλη προσφορά της Τσέλσι, θεωρείται επίσης νίκη, η επόμενη ανανέωση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτή του Έρικ Γκαρθία, ενώ ο σύλλογος σκοπεύει επίσης να επιδιώξει αυτήν του Φεράν Τόρες.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.