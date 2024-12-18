Σούπερ… κουπάτος ο Ολυμπιακός, λύγισε τον Παναθηναϊκό σε ματς θρίλερ

Ολυμπιακός φτιαγμένος από «ατσάλι», λύγισε τον Παναθηναϊκό σε τρομερό ματς στην Πετρούπολη! Οι «ερυθρόλευκες» μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι και με τη Μιλίτσα Κούμπουρα σε συγκλονιστική βραδιά, επικράτησαν 3-1 σετ των «πρασίνων» και σήκωσαν το πρώτο Σούπερ Καπ στην ιστορία τους!



Τρομερές φάσεις, άπλετο θέαμα και πολύ όμορφα «ράλι» στον τελικό, με την ομάδα του Πειραιά να παίρνει το πρώτο σετ με άνεση (25-16), τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει (25-21) και τις παίκτριες του Μιτσέλι να επικρατούν στις λεπτομέρειες στα άλλα δυο (25-21, 25-22) σηκώνοντας το τρόπαιο.

Πέραν της Κούμπουρα, σπουδαίο ματς για τον Ολυμπιακό έκαναν οι Εμμανουηλίδου, Νίζετιχ και Φαριόλ, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού, Χατζηευστρατιάδου, Μεταξά και Μπιάρντα ήταν αυτές που ξεχώρισαν.

Το ματς:



Πολύ όμορφο και ελεύθερο βόλεϊ στην αρχή του τελικού, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα με δυο άσους της Παπαφωτίου και τον Ολυμπιακό να μένει κοντά με τους διαδοχικούς πόντους της εξαιρετικής και πάλι Αμπντεραχίμ. Οι «πράσινες» επένδυσαν στην οργάνωση δια χειρός Παπαφωτίου και στο σκοράρισμα από τις Μπιάρντα και Κωνσταντίνου, έχοντας, παράλληλα, πολύ καλό μπλοκ, συνθήκες οι οποίες δημιούργησαν ένα +3.

Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και με την τρομερή σέρβερ Αμπντεραχίμ έφερε το ματς στα ίσα, χάρη στους δυο άσους (11-11). Μάλιστα οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν για πρώτη φορά στον τελικό να προηγούνται με δυο πόντους (15-13). Η Μπιάρντα κρατούσε σε επαφή με το σκορ τον Παναθηναϊκό, αλλά η Κούμπουρα με την Αμπντεραχίμ έφεραν τις «ερυθρόλευκες» στο +3 (18-15). Η ομάδα του Μιτσέλι, έφτιαχνε εξαιρετικά το παιχνίδι της και με την Εμμανουηλίδου στο σερβίς, τη Νίζετιχ σε ρόλο... οργανώτριας, αλλά και την Αμπντεραχίμ με την Φαριόλ να παίρνουν κρίσιμους έκανε το 1-0 (25-16).

Εκρηκτική εκκίνηση από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ με τις «πράσινες» να κάνουν πολύ καλό ματς πάνω από το φιλέ και να βρίσκουν διαφορά τεσσάρων πόντων άμεσα (5-1). Η ομάδα του Γιάννη Χαριτωνίδη, εκμεταλλεύτηκε το άγχος που προκάλεσε στον Ολυμπιακό διατηρώντας διαφορά ασφαλείας για αρκετή ώρα στο δεύτερο σετ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το δικό του ντεμαράζ και κατάφερε με συνδυαστικό παιχνίδι να βρει κρίσιμους πόντους και να εκμεταλλευτεί τα λάθη στα οποία υπέπεσαν οι «πράσινες» μειώνοντας στον πόντο. Όμως δυο κρίσιμα μπλοκ άουτ, κατέληξαν υπέρ του Παναθηναϊκού, με τις παίκτριες του Χαριτωνίδη να ξεφεύγουν στο +3 σε κρίσιμο σημείο (19-16). Η συνέχεια του σετ μετατράπηκε σε μια τρομερή μονομαχία της Κούμπουρα με όλες τις παίκτριες του Παναθηναϊκού, καθώς η Σέρβα σκόραρε συνεχώς σβήνοντας δυο τάι μπρέικ, όμως το τελευταίο της σερβίς κατέληξε στο φιλέ για το 25-22 και το 1-1 του Παναθηναϊκού στα σετ.

Ισορροπημένο στην αρχή του το τρίτο σετ με τις δυο ομάδες να είναι ισόπαλες και την Κούμπουρα να συνεχίζει από όπου σταμάτησε στο δεύτερο δίνοντας στον Ολυμπιακό «αέρα» τριών πόντων (6-3). Όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε αντίδραση και κατάφερε να φέρει το ματς εκ νέου στα ίσα 7-7. Το σερί της Κούμπουρα συνεχίστηκε, η Αμπντεραχίμ μπήκε στην εξίσωση για τον Ολυμπιακό σκοράροντας τρεις διαδοχικούς πόντους, εκ των οποίων οι δυο άσοι και οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο +5 (15-10).

Η Κούμπουρα βρήκε ως συμπαραστάτρια τη Νίζετιχ στο ματς με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει αρκετά στο σκορ, την στιγμή που ο Παναθηναϊκό με ένα 4-0 σερί μείωσε στους δυο (18-16). Το ματς έγινε ντέρμπι με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν σε διαφορές δυο και τριών πόντων υπέρ του Ολυμπιακού ο οποίος έκανε εν τέλει το 2-1 με την pipe της Αμπντεραχίμ (25-21).

Η απόλυτη ισορροπία στο τέταρτο σετ με τον Παναθηναϊκό να κυνηγά, αλλά να ανταποκρίνεται και να ισοφαρίζει πάντοτε τον Ολυμπιακό, χωρίς ωστόσο να περνά μπροστά. Το μοτίβο άλλαξε με ένα μικρό σερί που έδωσε πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ισοφαριζόταν από τον Ολυμπιακό. Όμως οι ερυθρόλευκες βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και κατάφεραν με έναν άσο της Λαμπρούση και ένα τεράστιο μπλοκ της Εμμανουηλίδου να φέρει το ματς στο +3 (20-17). Ο Γιάννης Χαριτωνίδης, έριξε στη μάχη της Καταρίνα Γιόβιτς, επιλογή που τον δικαίωσε, αφού η Σέρβα με μια μεγάλη άμυνα και ένα μπλοκ στην ασταμάτητη, Κούμπουρα έφερε εκ νέου το ματς στον πόντο προτού η Γκρόθες ισοφαρίσει (20-20). Όμως ένα λάθος του Παναθηναϊκού, ένας άσος της Νίζετιχ και το χαμένο Τσάλεντζ του Χαριτωνίδη, έφεραν το ματς μπολ για τον Ολυμπιακό (24-20). Μετά από αρκετές ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, η Αμπντεραχίμ τελείωσε το ματς και χάρισε στον Ολυμπιακό το τρόπαιο (25-22).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.