Ο Σαρπ Αταμάν ετοιμάζεται για να “πάρει τα ηνία” του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει την καριέρα του γιου του, Σαρπ. Ανέφερε ότι σκοπεύουν να του δώσουν επίσημη θέση στην ομάδα, ίσως ως βοηθό προπονητή. Παρά τις αμφιβολίες λόγω της μικρής του ηλικίας, ο Αταμάν πιστεύει στις δυνατότητές του. Επισήμανε ότι υπάρχουν παιδιά που από μικρή ηλικία ξεχωρίζουν σε διάφορους τομείς.
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.
Πηγή: paopantou.gr
