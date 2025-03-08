Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο Τετέ έδειξε το αγαπημένο του σημείο μέσα στο γήπεδο (vid)

Τα δυο κρίσιμα γκολ του Βραζιλιάνου κρύβουν και έναν συμβολισμό ή μάλλον σύμπτωση

Τετέ

Η νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Φιορεντίνα με 3-1, θύμισε μεγάλες Ευρωπαϊκές βραδιές του παρελθόντος. Οι “πράσινοι” ήταν καλύτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρότι οι “Βιόλα” έφεραν το ματς στο ίσα στο 23΄, δεν μάσησαν. Ο Τετέ στο 55′, ύστερα από στρώσιμο του Τζούρισιτς σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έγραψε το τελικό 3-2. Αυτό το γκολ που πέτυχε ο Βραζιλιάνος απέδειξε δυο πράγματα. Πρώτον ότι το “τριφύλλι” έχει μεγάλη ποιότητα στο δημιουργικό κομμάτι και δεύτερον πως ο Τετέ λατρεύει να παίζει κεντρικά.

