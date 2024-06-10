Για την τιμή και την ευθύνη του να ηγείσαι της ΑΕΚ μίλησε στις πρώτες του δηλώσεις ως μεγαλομέτοχος ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Αφότου ο Δημήτρης Μελισσανίδης τον παρουσίασε (εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι διαθέτει τα εχέγγυα για να εγγυηθεί την επόμενη μέρα), ο νέος ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ χαρακτήρισε τιμή ότι του παρέδωσε «το παιδί του», όπως τη χαρακτήρισε.

Σημείωσε λοιπόν ότι η ΑΕΚ «είναι ιδέα που πρέπει να την κρατάμε φυλαχτό», τόνισε ότι θέλει «να είναι αρχιστράτηγος στη μάχη» και δεσμεύτηκε ότι θα δώσει το μυαλό, την αντίληψη και την ψυχή του για να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος

«Είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη μέρα σήμερα, στον ναό της ΑΕΚ, σε αυτό το απίστευτο γήπεδο, την Αγια-Σοφιά, που όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πως δεν κάνω κολακείες, αυτό το ναό, το ναό της ΑΕΚ, μόνο ο Μελισσανίδης μπορούσε να τελειώσει, με όσες δυσκολίες και τρικλοποδιές πήγαν να μπουν. Γνωρίζετε ότι δεν γλείφω, από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το επαναστατικό προφίλ και ο τρόπος που σκέφτομαι, δεν μου επιτρέπουν να μασάω τα λόγια μου.

Ο Μελισσανίδης είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που πέρασε από το ποδόσφαιρο τα τελευταία 30 χρόνια, ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένας κολοσσός που θα μείνει στην ιστορία ως ευεργέτης της ΑΕΚ. Η τιμή που μου έκανε να μου παραδώσει τα ηνία της ΑΕΚ, θυμίζοντας πως είναι η μεγάλη του αγάπη και το παιδί του, έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά. Η παράδοση των ηνίων έχει μεγάλη ευθύνη.

Η παιδεία και η υγεία είναι αλληλένδετα πράγματα που έχει ανάγκη κάθε σύγχρονη χώρα. Χωρίς παιδεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο αθλητισμός είναι αναπόστατο κομμάτι της παιδείας. Μέχρι σήμερα δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία από την Ελλάδα, παροδικά θυμήθηκαν ότι υπάρχει και ο αθλητισμός. Δυστυχώς είμαστε μια χώρα χωρίς υποδομές και εκεί που έγιναν υποδομές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυστυχώς παραμένουν αναξιοποίητα πολλά ολυμπιακά κέντρα και σκουριάζουν. Έχω δεσμευτεί στον κ. Μελισσανίδη πως έχω όραμα στις ακαδημίες, είναι το κομμάτι που θέλουμε να επενδύσουμε, που δεν είναι σύνηθες εκτός εξαιρέσεων στην Ελλάδα.

Ο αθλητισμός, η ταχύτητα, η αδρεναλίνη είναι στοιχεία της ζωής μου. Με τη βοήθεια του Θεού και του σύμπαντος έχω πετύχει αυτά που επεδ'ίωξα στη ζωή μου και που οραματίστηκα. Στους αγώνες στίβου ως μαθητής και εν συνεχεία για 14 φορές πρωταθλητής στον μηχανοκίνητο. Η SeaJets ξεκίνησε ως μικρή εταιρεία, αλλά τώρα είναι κεφάλαιο για τη ναυτιλία, είναι πυλώντας του ελληνικού τουρισμού και έχει σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Εκεί βασίζεται η ελληνική οικονομία για τον εισερχόμενο τουρισμό.

Η SeaJets έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό, στο Ράλι Ακρόπολις, σε ομάδες δωρεές, μετακινήσεις σε σωματεία, δωρεές σε υποδομές... Θα γίνουν δράσεις και στη μνήμη του πατέρα μου που έχασα πριν ενάμιση χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα, με ενδιαφέρει να είμαι αρχιστράτηγος στη μάχη σε ένα δύσκολο πεδίο, όπως το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τις ρίζες μας, όπως το έκανε ο κ. Μελισσανίδης.

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα με την πιο ένδοξη ιστορία, γιατί μετά από καταστροφές, διωγμό και προσφυγιά κατάφερε να ενωθεί και να ενώσει. Η ΑΕΚ είναι δεμένη με την ψυχή όλων των Ελλήνων. Θα δώσω το μυαλό ,την ψυχή, το είναι μου, για να κατακτώ τίτλους γιατί η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ιδέα, που πρέπει να κρατάμε φυλακτό και να μείνει στους αιώνες των αιώνων. Ζήτω η ΑΕΚ».

