Σενγκούν: «Απογοητευτικό που δεν με επέλεξαν για το All Star Game»

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήλπιζε να επιλεγεί στις ρεζέρβες του All Star Game αλλά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Ο Τούρκος σέντερ των Ρόκετς παραδέχτηκε πως απογοητεύτηκε, αλλά ταυτόχρονα πείσμωσε κιόλας για να τα καταφέρει στο μέλλον.



«Ήταν απογοητευτικό για μένα, αλλά συμβαίνει… Έχουμε πολλά ταλέντα στο πρωτάθλημα και είμαι ακόμα νέος. Θα τα καταφέρω κάποια στιγμή και αυτό που έγινε θα με κάνει να δουλέψω ακόμη σκληρά. Έχω ακόμα στόχους, πρέπει να τα καταφέρω και τέτοια πράγματα πάντα με μου δίνουν ώθηση. Απλώς πρέπει να δουλέψω σκληρότερα, να είμαι πειθαρχημένος σε αυτό που κάνω και ελπίζω να έχω πολλά χρόνια στο NBA και συμμετοχές σε πολλά All Star Game», ανέφερε o 23χρονος άσος.

Ο Σενγκούν μετρά φέτος 21 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο με το Χιούστον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.