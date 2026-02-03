Να... πιεί νίκη στην Coca Cola Arena θέλει απόψε ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι», φιλοξενούνται σήμερα το απόγευμα στις 18:00 από την Dubai BC στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, θέλοντας το έκτο τους συνεχόμενο ροζ φύλλο αγώνα με το οποίο θα πατήσουν γερά στα πόδια τους για το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, βρίσκονται σε τρομερό μομέντουμ αφού από το ματς της Κωνσταντινούπολης με τη Φενέρ στις 6 Ιανουαρίου, τρέχουν ένα σερί 9 νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, προέρχεται από την τεράστια νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ με σκορ 87-75, με την οποία ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 16-8, με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Έλληνας coach, δεν υπολογίζει στον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, στον Μόντε Μόρις, καθώς και στον Φρανκ Νιλικίνα.

Κρίσιμο είναι το παιχνίδι και για τη γηπεδούχο Dubai BC! Η «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, έχει μια από τις καλύτερες έδρες φέτος στην Euroleague μετρώντας μόλις δυο ήττες και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό προερχόμενη από την ήττα 95-92 στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Το σύνολο του Γκόλεματς έχει χάσει έδαφος στις τελευταίες αγωνιστικές, καθώς στα τελευταία πέντε ματς μετρά τρεις ήττες και έχει υποχωρήσει στο 11-14 και τη 13η θέση.

Στην Dubai BC είναι επίσης αρκετά τα προβλήματα, αφού εκτός για το ματς με τον Ολυμπιακό είναι οι Ζαϊτέ, Μέισον και Έλις, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μπέρτανς, του Καμπόκλο, του Κόντιτς καθώς και του πρώην «ερυθρόλευκου» Φίλιπ Πετρούσεφ. Το σημαντικότερο νέο ωστόσο είναι η επιστροφή του πολύπειρου Τζάναν Μούσα που θα πατήσει ξανά παρκέ.

Θυμίζουμε ότι στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, είχε επικρατήσει άνετα της Dubai BC με σκορ 86-67.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.