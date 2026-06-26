ΟΦΗ: Συμφωνία με Ολυμπιακό για την παραμονή του Αθανασίου

Ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΟΦΗ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του.



Ο 24χρονος αριστερός μπακ αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας την περασμένη σεζόν, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία του ΟΦΗ και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου με τις εμφανίσεις του.

Η παραμονή του θεωρείται κομβική για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, καθώς οι άνθρωποι του ΟΦΗ ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ήδη τις απαιτήσεις του συλλόγου και έχει αποδείξει την αξία και τη χρησιμότητά του.



Την περασμένη σεζόν ο Αθανασίου κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας.

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