Η αντίστροφη μέτρηση του ΟΦΗ για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, το προσεχές Σάββατο (17/05) έχει ήδη ξεκινήσει.

Άπαντες στο «στρατόπεδο» της κρητικής ομάδας… ζουν και αναπνέουν για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με την προσμονή να είναι τεράστια και να αποτυπώνεται σε ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ΟΦΗ στα social media.

«ΟΦΗ σημαίνει Κρήτη… υπερηφάνεια, θάρρος, αποφασιστικότητα και ακατάβλητο πνεύμα! Λίγο πριν το όνειρο, πάμε όλοι μαζί! Ενωμένοι, περήφανοι, δυνατοί! Με μια λέξη… Κρητικοί!», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που το συνόδευε.

