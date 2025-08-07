Σαχτάρ: Έριξε άκυρο σε μεγάλη πρόταση της Φούλαμ για Κέβιν πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Κέβιν, είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος παίκτης της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Μάλιστα, πέτυχε τα 3 από τα 6 γκολ, στην πρόκριση των Ουκρανών επί της Μπεσίκτας, η οποία ήρθε με συνολικό σκορ 6-2.

Για καλή τύχη του Παναθηναϊκού, ο παίκτης υπέστη θλάση μετά τις αναμετρήσεις της ομάδας του με τους Τούρκους. Δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ματς του πρωταθλήματος Ουκρανίας την Κυριακή. Ενώ δεν θα παίξει ούτε σήμερα στο ΟΑΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.