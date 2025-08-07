«Ο Σενόν ζήτησε να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό»

Στο… πλευρό του Ολυμπιακού στέκεται ο Κέβιν Σενόν. Ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» τις τελευταίες ημέρες για τη συγκεκριμένη θέση, μίλησε με τη διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς και ζήτησε να παραχωρηθεί στην ελληνική ομάδα.

Το ρεπορτάζ προκύπτει από τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος είχε ασχοληθεί «ζεστά» και με την αντίστοιχη υπόθεση του Λορέντσο Σιπιόνι που ήταν στην Τίγκρε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από τη Λατινική Αμερική, ο Σεζόν ζήτησε να πουληθεί στον Ολυμπιακό. Από την πλευρά της, η Μπόκα παρουσιάζεται ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταθέσουν την προσφορά τους για τον παίκτη.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στα 7 εκατ. ευρώ, πρόταση που απέρριψε η ομάδα από την Αργεντινή. Στο Μπουένος Άιρες εκτιμούν ότι ο παίκτης θα πουληθεί, αλλά η ομάδα θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα για την παραχώρηση του 23χρονου εξτρέμ.

Εν τω μεταξύ, άλλα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Σενόν, μαζί με κάποιους άλλους παίκτες της Μπόκα, συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος της ομάδας, χωρίς να έχει ο ίδιος κάποιο τραυματισμό και έμειναν εκτός από τη βασική ομάδα.

