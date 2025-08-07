Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει απόψε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν υποδεχόμενος τη Βόλφσμπεργκερ (20:30, OPEN, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης από τον 3ο προκριματικό γύρο του φετινού Europa League.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ότι δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, καταφέρνοντας να επιβάλει τον ρυθμό του έτσι ώστε να πάρει τη νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς που ακολουθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από τον Άγιαξ, έφεραν ισοπαλία με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και στη συνέχεια νίκησαν Απόλλωνα Λεμεσού και Ναϊμέγκεν.

Στα αγωνιστικά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματισμένων, Ντεσπόντοφ και Θυμιάνη, έχοντας όμως στη διάθεσή του και… ετοιμοπόλεμους όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του.

«Έχουμε εμπειρία σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα φαβορί δεν κατάφεραν να προκριθούν. Ο στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και στο 100%. Μπορώ να πω ότι η περίοδος της προετοιμασίας ήταν πολύ καλή για εμάς. Η ατμόσφαιρα και το δέσιμο είναι σε πολύ καλό επίπεδο και θα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι κυρίως πνευματικά για να καλύψουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην είναι στο 100% αυτή την περίοδο, φτάνοντας στο πρώτο παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τάισον, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

Στα προκριματικά του Europa League ως Κυπελλούχος Αυστρίας η Βόλφσμπεργκερ, πέρσι πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή για εκείνη σεζόν, διεκδικώντας και τον τίτλο της πρωταθλήτριας μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Ωστόσο, η νέα σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για εκείνη, αφού το περασμένο Σάββατο (2/7) ηττήθηκε 2-0 με κάκιστη εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Άλταχ, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην Τούμπα θα έχει μαζί περίπου 100 φιλάθλους της.

«Με ένα καλό παιχνίδι εδώ στην Τούμπα, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την πρόκριση στα μέτρα μας στο δεύτερο παιχνίδι στο Κλάγκενφουρτ. Το γεμάτο γήπεδο είναι ένα κίνητρο για εμάς. Δεν πρέπει να φοβηθούν οι παίκτες μου, τους έχω πει ότι μέσω ενός γεμάτου σταδίου μπορεί ένας παίκτης να μεγαλώσει και να εξελιχθεί, ακόμα και αν γεμάτο από φιλά.ους του αντιπάλου», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής των Αυστριακών, Ντίτμαρ Κιουμπάουερ, ο οποίος δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των βασικών του Έρικ Κόιζεκ (επιθετικός) και Τσιμπουΐκε Ενβαΐβου (αμυντικός).

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ

Βόλφσμπεργκερ (Κουμπάουερ): Πόλστερ, Μάτιτς, Ρένερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Πίζινγκερ, Σοπφ, Ζούκιτς, Μπάλο, Πινκ

Διαιτητής: Μόρτεν Κρογκ (Δανία)

Βοηθοί: Βόλενμπεργκ Ράσμουσεν, Στέφεν Μπράμσεν

Τέταρτος: Γιακομπ Κάρλσεν

VAR: Γιόνας Χάνσεν, Σάντι Πούτρος

