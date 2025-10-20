Σαββίδης: «Δεν σκοπεύω να επιστρέψω στη Ροστόφ»

Ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ έκανε λόγο ότι ο Ιβάν Σαββίδης πρόκειται να αναλάβει τον έλεγχο της Ροστόφ, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος και την τριετία 2002-2005.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην ιστοσελίδα Gorod η οποία όμως δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Παρόλα αυτά, μετά το εν λόγω δημοσίευμα, το συγκεκριμένο Μέσο έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στη Ροστόφ ο κ.Σαββίδης.

«Ξέρετε, μένω δίπλα στο γήπεδο κι ακούω τι συμβαίνει στις κερκίδες όταν βγαίνω για μια βόλτα. Αν υπάρχει ησυχία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν φωνάζουν δυνατά, σημαίνει ότι σκόραραν. Είναι σαν να είμαι εκεί. Δεν μπορώ να το δω, αλλά ακούω τα πάντα, κυριολεκτικά, από τον απέναντι δρόμο. Και πάντα σκέφτομαι, ειδικά όταν υπάρχει αγώνας: ποιος είναι ο στόχος του συλλόγου; Να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα; Αν πούμε στους φορολογουμένους να πληρώσουν, τότε θα πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους.

