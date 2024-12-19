Σαββίδης: «Δεν είμαι αδύναμος, έγινα σοφότερος - Να είμαστε αφιλόξενοι μόνο με την απόδοσή μας»

Κατευθύνσεις-εντολές έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης σε υπεύθυνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέλη της ομάδας, παίκτες και οπαδούς μετά την ενημέρωση που είχε σήμερα για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ.



Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ επεσήμανε -πρώτα από όλα- ότι θα σκεφτεί πολύ καλά την αντίδραση που θα έχει ενώ απευθυνόμενος στα μέλη της ΠΑΕ ανέφερε με νόημα…

Σχετικά με την αναμέτρηση της Τούμπας στη ρεβάνς του Κυπέλλου με την ΑΕΚ επεσήμανε προς όλους ότι θα παρέχουν όλα τα στάνταρ φιλοξενίας στην Ένωση όταν θα γίνει το ματς. Μάλιστα ανέφερε προς τους παίκτες, ότι «περιμένω από εσάς να είστε αφιλόξενοι μόνο με την απόδοσή σας στον αγωνιστικό χώρο όπως κάνατε και πέρσι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος».

