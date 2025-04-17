Λογαριασμός
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στη Euroleague

Κορυφαίος προπονητής της φετινής σεζόν στη Euroleague ψηφίστηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, περνώντας στο... νήμα τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Λιθουανός coach έπειτα από σχετική ψηφοφορία, πήρε το βραβείο «Γκομέλσκι» για την πορεία του με τη Φενέρμπαχτσε και την καθοδήγηση της τουρκικής ομάδας στη regular season, βοηθώντας τη να τερματίσει στη 2η θέση με ρεκόρ 23-11. Μάλιστα ο «Σάρας» έγινε ο πρώτος προπονητής από τη Λιθουανία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο από την ανάδειξή του ως κορυφαίου προπονητή, είναι ότι, πέρασε στο... νήμα τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα!

Ο Γιασικεβίτσιους είναι πλέον ο 13ος διαφορετικός αποδέκτης του βραβείου του προπονητή της χρονιάς. Μόνο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς (τρεις φορές), ο Γεώργιος Μπαρτζώκας (τρεις), ο Ετόρε Μεσίνα (δύο), ο Πάμπλο Λάσο (δύο) και ο Δημήτρης Ιτούδης (δύο) το έχουν κερδίσει πολλές φορές.

Άλλοι προηγούμενοι νικητές είναι οι Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ, Εργκίν Αταμάν και Τσους Ματέο.

