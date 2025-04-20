Η σεζόν είναι σε εξέλιξη καθώς μπαίνουμε στο πιο σημαντικό σημείο της χρονιάς. Τα play off της Euroleague είναι προ των πυλών και ο Παναθηναϊκός θέλει να εξασφαλίσει τη θέση του στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Η Εφές θα είναι η ομάδα του η οποία θα προσπαθήσει να του στερήσει την παρουσία του εκεί με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη (22/4).

