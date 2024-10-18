Μεγάλη συνέντευξη σε ισπανική ιστοσελίδα παραχώρησε ο Ρουμπέν Πέρεθ, μιλώντας για την τραγική απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, την εμπειρία του την τελευταία τετραετία στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αλλά και το γεγονός πως έχει πλέον «παροπλιστεί» απ’ τους «πράσινους, υπογραμμίζοντας πως ευελπιστεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Η πρώτη ερώτηση του Ισπανού δημοσιογράφου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη για την κατάσταση που επικρατεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, μετά την τραγωδία που «χτύπησε» το κλαμπ και το ελληνικό ποδόσφαιρο το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου.

«Ήταν πολύ τραγικά νέα για εμάς. Ο Τζορτζ ήταν ένας πολύ αγαπητός παίκτης στα αποδυτήρια, ένας φανταστικός άνθρωπος, προπονούταν σκληρά και αγωνιζόταν πολύ καλά. Ήταν πολύ σκληρό και ξαφνικό. Όταν ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, μπορείς να περιμένεις μια τέτοια κλήση, μία τέτοια είδηση ανά πάσα στιγμή.

Αλλά με αυτόν τον τρόπο, τόσο απότομο, ήταν ένα πολύ σκληρό χτύπημα για εμάς» τόνισε αρχικά ο 35χρονος μέσος και συμπλήρωσε για τη δική του εμπειρία στον σύλλογο και την Ελλάδα: «Είναι η τέταρτη χρονιά μου στον Παναθηναϊκό. Όταν έφτασα, κατακτήσαμε το κύπελλο, την επόμενη σεζόν παίξαμε το Conference League και μετά το Europa League. Τον δεύτερο χρόνο έγινα δεύτερος αρχηγός.

Στην αρχή δεν ήξερα πώς να μιλήσω αγγλικά και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Γι' αυτό δεν ένιωθα άνετα, αλλά αργότερα βελτιώθηκα και αποδέχτηκα την πρόκληση. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά, αφού όταν ήρθε ο (προπονητής) Ντιέγκο Αλόνσο, μου είπε ότι δεν θα βασιζόταν σε μένα.

Όταν έκλεισε το μεταγραφικό "παράθυρο", αποφάσισαν να με απομακρύνουν απ’ την ομάδα και προπονούμαι μόνος. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί...».

Ακολούθως ο Ρουμπέν μίλησε για τις μέρες που πέρασε απ’ το 2016 έως το 2021 στη Λεγανιές, την ιστορική νίκη της πρώην ομάδας του επί της Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» για το Κύπελλο, με τον ίδιο απόντα λόγω τραυματισμού στα πλευρά, αλλά και τον πρώην προπονητή του Ασιέρ Γκαριτάνο.

«Ήταν πολύ αυστηρός μαζί μου από την αρχή με το θέμα των κιλών, των αποστάσεων, των μέτρων. Ήμουν ένας παίκτης που έκανε πολλά χιλιόμετρα και ο Ασιέρ μου ζήτησε έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν δύσκολο για μένα να μπω στην ομάδα, αλλά ήταν ο προπονητής που μου έχει δώσει τα περισσότερα στην καριέρα μου.

Τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνον. Λίγο πριν έρθω στον Παναθηναϊκό ήμουν πολύ κοντά στο να μείνω στη Λεγανιές γιατί μου το ζήτησε ρητά».

Η κουβέντα πήγε κάποια στιγμή και στο μέλλον του με τον δημοσιογράφο να ρωτάει χαρακτηριστικά τον Ρουμπέν: «Το συμβόλαιό σου με τον Παναθηναϊκό λήγει το 2025. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα χρόνια του Ρουμπέν Πέρεθ; Σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην Ισπανία;».

Με τον 35χρονο μεσοαμυντικό να φανερώνει τις σκέψεις του για το πώς σκοπεύει να προσεγγίσει τους επόμενους την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό. «Η επιθυμία μου είναι να μείνω (σ.σ. στον Παναθηναϊκό) και να έχω ξανά μια ευκαιρία γιατί η τελευταία ήταν μια πολύ... άτυπη χρονιά για μένα.

Πριν από τρεις μήνες ήμουν αρχηγός κι από τη μια μέρα στην άλλη η κατάσταση άλλαξε εντελώς. Εχει προκύψει κάτι από την Ισπανία για να επιστρέψω τον Ιανουάριο. Αν δεν αλλάξει η κατάστασή μου εδώ, θα ψάξω να βρω διέξοδο...».

Οσο για το αν θα επέστρεφε στη Λεγανιές, η οποία αγωνίζεται πλέον στη LaLiga; «Θα ήταν ένα... δώρο. Η δεύτερη κόρη μου γεννήθηκε στη Μαδρίτη, έχω περάσει πολλά χρόνια εκεί και είναι φυσιολογικό να της αρέσει πολύ ο σύλλογος, αλλά θα δούμε τι θα γίνει...».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.