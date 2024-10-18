Ο Κάρλο Αντσελότι υπολογίζει κανονικά τον Κιλιάν Εμπαπέ για τον αυριανό αγώνα της Ρεάλ στο Βίγκο. Ο Γάλλος φορ ενεπλάκη σε υπόθεση βιασμού κατά τη σύντομη διαμονή του στη Σουηδία κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος.

«Ο Κιλιάν είναι κοντά στο 100%. Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να δουλέψει, είναι πολύ καλά και ανυπομονεί να παίξει. Αυτές οι 15 μέρες τον βοήθησαν, είναι διαφορετικός παίκτης από ό,τι πριν τη διακοπή. Όλα τα άλλα είναι φήμες και δεν θα τις σχολιάσω. Οι παίκτες όταν έχουν ρεπό είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν, όπως πήγα κι εγώ για δύο μέρες στο Λονδίνο. Δεν έχω ταξιδιωτικό γραφείο για να οργανώνω τα ταξίδια των παικτών», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός.

Παράλληλα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης τον Ιανουάριο, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ντάνι Καρβαχάλ. «Δεν έχω ζητήσει ενίσχυση από τη διοίκηση. Πέρσι διαχειριστήκαμε πολύ καλά τις απουσίες και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Αν πάντως βρούμε έναν παίκτη ιδανικό για τη Ρεάλ, δεν το αποκλείω. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Έχουμε παίκτης από την ομάδα νέων, αλλά και την επιστροφή του Αλάμπα σύντομα. Για την ώρα δεν σκεφτόμαστε μεταγραφές», είπε.

