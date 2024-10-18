Super League2: Η 5η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική και ακόμα πιο θεαματικές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 15.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θέλει να δώσει συνέχεια στη νικηφόρα πορεία του, παίζοντας στην έδρα του με τη μαχητική Α.Ε.Κ. Β’. Περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος.

Και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 12.00, στο ντέρμπι της Πελοποννήσου, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ που διεκδικεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.



Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 17:00 MONOBALA.GR ΜΟΝΑΚΟ – ΛΙΛ 21:45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Ε.Κ. Β’ 15:00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports Π.Α.Ο.Κ. Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15:00 MONOBALA.GR ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15:00 MONOBALA.GR ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ 22:00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 12:00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 15:00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΝΙΑ 15:00 MONOBALA.GR ΧΑΒΡΗ – ΛΥΩΝ 16:00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΑΡΣΕΙΓ 21:45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – Α.Ε.Λ. 16:30 MONOBALA.GR

