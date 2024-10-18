Super League2: Η 5η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική και ακόμα πιο θεαματικές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Δείτε το trailer
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 15.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θέλει να δώσει συνέχεια στη νικηφόρα πορεία του, παίζοντας στην έδρα του με τη μαχητική Α.Ε.Κ. Β’. Περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος.
Και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 12.00, στο ντέρμπι της Πελοποννήσου, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ που διεκδικεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
|
17:00
|
ΜΟΝΑΚΟ – ΛΙΛ
|
21:45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Ε.Κ. Β’
|
15:00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
Π.Α.Ο.Κ. Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ
|
15:00
|
ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|
15:00
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ
|
22:00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
12:00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|
15:00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΝΙΑ
|
15:00
|
ΧΑΒΡΗ – ΛΥΩΝ
|
16:00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΑΡΣΕΙΓ
|
21:45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – Α.Ε.Λ.
|
16:30
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.