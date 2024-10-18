Λογαριασμός
Super League2: Η 5η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr

Super League2

Το πρόγραμμα της Super League 2 συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική και ακόμα πιο θεαματικές αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 15.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θέλει να δώσει συνέχεια στη νικηφόρα πορεία του, παίζοντας στην έδρα του με τη μαχητική Α.Ε.Κ. Β’. Περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος.

Και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 12.00, στο ντέρμπι της Πελοποννήσου, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ που διεκδικεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.


Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

17:00

MONOBALA.GR

ΜΟΝΑΚΟ – ΛΙΛ

21:45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Ε.Κ. Β’

15:00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Π.Α.Ο.Κ. Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

15:00

MONOBALA.GR

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

15:00

MONOBALA.GR

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ

22:00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

12:00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

15:00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΝΙΑ

15:00

MONOBALA.GR

ΧΑΒΡΗ – ΛΥΩΝ

16:00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΜΑΡΣΕΙΓ

21:45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – Α.Ε.Λ.

16:30

MONOBALA.GR

 

