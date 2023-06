Παραδόθηκε στον... εξωπραγματικό Αλκαράθ και αποχαιρέτησε το Roland Garros ο Τσιτσιπάς

Εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και αποκλείστηκε εύκολα από τον μυθικό Αλκαράθ ο Στέφανος Τσιτσιπάς (0-3 σετ)! Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε την ύστατη προσπάθεια στο τρίτο σετ, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Ισπανός ξαναβρήκε τον εξωπραγματικό εαυτό του και τελείωσε το παιχνίδι!

Ακόμη μία εμφάνιση από άλλον... πλανήτη για τον 20χρονο τενίστα, ο οποίος δείχνει πως έχει όλα τα φόντα για να ξεπεράσει «ιερά τέρατα» του τένις και να γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών! Επόμενος αντίπαλος στα ημιτελικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα πρέπει να υπερβεί εαυτόν για να κάμψει την αντίσταση του Νο. 1 στον κόσμο.



Ήττα που θα πρέπει να γίνει μάθημα για τον Έλληνα πρωταθλητή η αποψινή, ο οποίος θα πρέπει να ανέβει ένα ακόμη επίπεδο, αν θέλει να κατακτήσει κάποιο Grand Slam στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγωνιστικής ανωτερότητας του Ισπανού, οι φωνές του Τσιτσιπά στον πατέρα του πως «δεν έχω συνηθίσει τέτοιες επιστροφές, δεν έχω καθόλου έλεγχο». Μάλιστα, αυτή ήταν και η πέμπτη του ήττα σε ισάριθμα ματς από το νέο φαινόμενο του αθλήματος.



Το ματς



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να υπερασπίζονται εύκολα το σερβίς τους. Στο 3ο game, όμως, και μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, ο Αλκαράθ «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά και πήρε προβάδισμα με 2-1. Μάλιστα υπερασπίστηκε το δικό του για το 3-1, ενώ στο 7ο game έκανε ξανά το break, φτάνοντας στο 5-2. Στη συνέχεια, πήρε σχετικά εύκολα το 8ο game για το 6-2 και το 1-0 σετ.







Ο Ισπανός τενίστας ήταν εκπληκτικός και στην αρχή του δεύτερου σετ, κάνοντας αμέσως το break για το υπέρ του 1-0. Εύκολα έφτασε και στο 2-0, ενώ λίγο αργότερα «έσπασε» ξανά το σερβίς του Τσιτσιπά για το 4-1. Ίδια κατάληξη είχε και το 7ο game, με τον Αλκαράθ να κάνει εκ νέου το break για το 6-1 και το 2-0 σετ. Μάλιστα, λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, ο Έλληνας πρωταθλητής φώναζε στον πατερά του πως «δεν έχω συνηθίσει σε τέτοιες επιστροφές, πρέπει να βρω καλύτερο έλεγχο».



Ίδια εικόνα και στην αρχή του τρίτου σετ από τον απίθανο Αλκαράθ. Υπερασπίστηκε εύκολα το σερβίς του για το 1-0, ενώ αμέσως έκανε και το break για το 2-0. Με ευκολία έφτασε και στο 3-0, ενώ λίγο αργότερα έκανε το υπέρ του 5-2. Σε εκείνο το σημείο, ο Τσιτσιπά «ξύπνησε», έκανε αρχικά το 5-3 ενώ με το ένα και μοναδικό του break στο ματς έφτασε στο 5-4. Με δυσκολία ήρθε και το 5-5, βάζοντας νέα δεδομένα στο παιχνίδι.



Tsitsipas hangs on.



The 🇬🇷 saves match points and makes it 5-5 in the third. #RolandGarros pic.twitter.com/wbLN0XfsJ6