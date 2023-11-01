Ρεν-Παναθηναϊκός: Τόσους πιστούς θα έχει μαζί του το τριφύλλι στην Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός την επόμενη Πέμπτη τα ταξιδεύει στην Γαλλία για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου στο Europa League. Οι ”πράσινοι” μέχρι στιγμής βρίσκονται στην δεύτερη θέση του ομίλου τους με ένα βαθμό διαφορά από την Βιγιαρεάλ.

Όπως γίνετε αντιληπτό αυτή η αναμέτρηση είναι άκρος σημαντική για την συνέχει στην Ευρώπη και δεν θα μπορούσε να λείπει ο κόσμος του τριφυλλιού από αυτό το παιχνίδι.

