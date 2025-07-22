Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» ψάχνει το αποτέλεσμα στο «Ibrox»

Στη μάχη των προκριματικών ρίχνεται ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δοκιμάζεται στο «Ibrox» με αντίπαλο τη Ρέιντζερς (21.45, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Ρέιντζερς βρίσκεται σε φάση… αναδιοργάνωσης με αρκετές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Νέος προπονητής ο Ράσελ Μάρτιν, ενώ έχουν αποκτηθεί οι Κορτές, Άσγκαρντ, Φερνάντες, Γκασαμά, Κάμερον και αποχώρησαν οι Μπάλογκαν, Λόρενς, Χάτζι, Ντέβιν, ΜακΚίνον.

«Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ πραγματικά. Όσον αφορά την προετοιμασία, σωματικά, τακτικά και στη σύνδεση μεταξύ των παικτών, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αύριο θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς, για να δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και τι άλλο πρέπει να δουλέψουμε. Κυριαρχικοί, με έλεγχο, γρήγοροι, επιθετικοί και να τρέχουμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο κυρίαρχοι γίνεται σε κάθε παιχνίδι.

Οι Σιρίλ (σ.σ. Ντέσερς), Χάμζα (σ.σ. Ιγκαμάν) και Τζεϊντί (σ.σ. Γκασαμά) είναι έτοιμοι να προσφέρουν, όχι ακόμα για 90 λεπτά, αλλά θα τους δούμε κάποια στιγμή στους δύο αγώνες. Ο Ντανίλο είναι υπέροχο να δουλεύεις μαζί του, διαβάζει καλά το παιχνίδι και δίνει τα πάντα κάθε σεζόν. Βοηθάει πολλούς παίκτες, γιατί μιλάει πέντε γλώσσες και λειτουργεί σαν μεταφραστής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής των Σκωτσέζων.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση υπό βροχή. Ο Ρουί Βιτόρια δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Φίλιπ Μλαντένοβιτς που κουβαλά τιμωρία από την περασμένη σεζόν, ενώ στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Αλμπάν Λαφόν. Ο Πορτογάλος τεχνικός δούλεψε αρκετά στο πρέσινγκ ψηλά στο γήπεδο μέσα στην προετοιμασία, ενώ παρουσίασε και μία ομάδα που δεν δέχεται εύκολα γκολ.

«Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πολλά παιχνίδια μπροστά. Αύριο είναι το πρώτο επίσημο ματς. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, σε αυτό και στη ρεβάνς. Είναι ματς που βλέπουμε με πάθος και φιλοδοξία, με μεγάλη όρεξη. Δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει πιο μετά. Μπορώ να εγγυηθώ πως θα δώσουμε τα πάντα για να περάσουμε. Το τέλος της διαδρομής είναι ένα φως που μας δείχνει πού θέλουμε να πάμε. Έχουμε ένα πρώτο βήμα και θέλουμε να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αρμόζει, στο πιο υψηλό σκαλοπάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», είπε μεταξύ άλλων ο Βιτόρια.

Οι «πράσινοι» έμαθαν χθες πάντως και τους πιθανούς αντιπάλους τους για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Αν προκριθούν επί της Ρέιντζερς θα αντιμετωπίσουν Σερβέτ ή Πλζεν, ενώ αν αποκλειστούν θα παίξουν με Μπεσίκτας ή Σαχτάρ στο Europa League.

Την αποστολή των «πράσινων» απαρτίζουν οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Γεντβάι , Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ρέιντζερς: Μπάτλαντ – Ταβερνιέ, Τζιγκά, Σούταρ, Άαρονς – Ρόδγουελ, Ράσκιν, Ντιομαντέ – Ντάουελ, Ντανίλο, Άσγκαρντ.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι – Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν – Πελίστρι, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Ιωαννίδης.

Διαιτητής είναι ο Λιθουανός, Ντονάτας Ρούμσας. Βοηθοί του θα είναι οι Αλεξάντρ Ράντιους και Ντοβίντας Σουζιεντέλις, τέταρτος ο Ρομπέρτας Σμίτας και στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Μπαστιάν Ντάνκερτ με AVAR τον Ντονάτας Σιμένες.

