Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ για 10 εβδομάδες με ρήξη στον δικέφαλο ο Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Βινίσιους υπέστη ρήξη στον αριστερό μηριαίο δικέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες δέκα εβδομάδες

Βινίσιους

Οι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Βινίσιους τελικώς επιβεβαιώθηκαν...

Με ανακοίνωσή που εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως η εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο Βραζιλιάνος άσος έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον αριστερό μηριαίο δικέφαλο, η οποία και επηρεάζει τον τένοντα.

Ως αποτέλεσμα, ο 23χρονος σταρ των «μερένχες» θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δέκα εβδομάδες, χάνοντας πολλά και σημαντικά παιχνίδια της Ρεάλ σε πρωτάθλημα και Champions League.

Να θυμίσουμε πως ο νεαρός εξτρέμ είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Πηγή: sport-fm.gr

