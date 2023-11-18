Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ για 10 εβδομάδες με ρήξη στον δικέφαλο ο Βινίσιους

Οι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Βινίσιους τελικώς επιβεβαιώθηκαν...

Με ανακοίνωσή που εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως η εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο Βραζιλιάνος άσος έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον αριστερό μηριαίο δικέφαλο, η οποία και επηρεάζει τον τένοντα.

Ως αποτέλεσμα, ο 23χρονος σταρ των «μερένχες» θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δέκα εβδομάδες, χάνοντας πολλά και σημαντικά παιχνίδια της Ρεάλ σε πρωτάθλημα και Champions League.

Να θυμίσουμε πως ο νεαρός εξτρέμ είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κολομβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

